El ex ministro de Salud Ginés González García negó este martes las acusaciones al ser indagado por la Justicia Federal en el marco de la causa por el Vacunatorio VIP, por haber manipulado la entrega de vacunas contra el Covid-19 cuando las mismas escaseaban en la Argentina.

La indagatoria fue ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti vía Zoom y de las que participaron los fiscales federales Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y Eduardo Taiano.

Según explicó el ex ministro, quienes se dieron la vacuna estaban amparados por resoluciones del Ministerio y presentó un descargo por escrito de100 páginas.

Además, dijo que quienes recibieron las vacunas eran personas de riesgo ante contagio de coronavirus y por eso se les entregó las vacunas. En ese sentido, se constató que hubo un vacunatorio en el Ministerio de Salud así como en el Hospital Posadas aquel 2021.

Ahora, la jueza Capuchetti tiene 10 días para resolver la situación procesal del ex funcionario por los delitos de peculado de servicios y abuso de autoridad tal cual fue imputado junto a otros seis ex funcionarios y directivos del Posadas, entre ellos su ex director Alberto Maceira.

La del ex ministro fue la última de las indagatorias tomadas por la jueza luego que se reabriera el caso por orden de la Cámara Federal porteña que dispuso continuar con la investigación, pues en una primera etapa la magistrada consideró que no existió delito y había archivado el caso.

En tanto, hay un segundo tramo de la investigación que aún está pendiente y es sobre aquellas personas quienes recibieron la vacuna contra el Covid-19 y sobre las cuales la Cámara Federal porteña también dispuso se las investigue en la causa.