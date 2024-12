El diputado opositor Alejandro Reyes opinó sobre la reciente declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien afirmó no ser candidato de ningún movimiento político ni respaldar las proclamaciones realizadas en su nombre. Según Reyes, esta postura no es más que un intento de probar la aceptación de Rodríguez en el escenario político, tanto dentro como fuera del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Lo que está sucediendo claramente es un testeo y una prueba en la calle de su imagen para medir si tiene aceptación más allá del MAS”, expresó el diputado. Sin embargo, enfatizó que, aunque Andrónico Rodríguez podría tener aspiraciones políticas a futuro, su principal obstáculo es la figura de Evo Morales.

“Por supuesto que Andrónico tiene ambición de seguir candidateando, pero su mayor freno, su freno de mano, es Evo Morales. Mientras él no logre emanciparse de la tutela de Morales, mientras no alcance la libertad de ser un líder independiente, su imagen no va a rendir frutos”, argumentó Reyes.

Asimismo, el parlamentario señaló que la influencia del expresidente Morales limita cualquier intento de Rodríguez por consolidarse políticamente: “Mientras Evo Morales siga tras las sombras de su persona, no tiene ni tendrá futuro político”.

Estas declaraciones surgen en un contexto de tensiones internas dentro del oficialismo, donde se perciben divisiones y pugnas de liderazgo de cara a las próximas elecciones nacionales. Andrónico Rodríguez, figura emergente del MAS, continúa siendo objeto de especulaciones sobre su posible candidatura, mientras enfrenta desafíos en su proyección política.