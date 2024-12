El economista Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, presentó un análisis basado en el Índice de Prosperidad HelloSafe 2024, que clasifica a 186 países del mundo según criterios económicos, sociales y medioambientales. En este estudio, Bolivia se posiciona en el puesto 17 de Latinoamérica y penúltimo en Sudamérica, solo por delante de Venezuela.

El índice, elaborado por la compañía internacional de seguros HelloSafe, evalúa indicadores como el PIB per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de Gini, la tasa de pobreza y el ahorro nacional bruto. Según el informe, Bolivia obtuvo una puntuación de 25,32 puntos, reflejando condiciones económicas y sociales precarias, con un PIB per cápita de $us 3.736 al 2023, una tasa de pobreza del 36,4% y un coeficiente de Gini de 0,43.

Romero destacó que los resultados no solo evidencian un bajo desarrollo económico, sino también limitaciones en la infraestructura básica como salud y educación. Comparativamente, Chile, el país mejor posicionado en Latinoamérica, obtuvo 43,19 puntos, evidenciando una diferencia significativa respecto a Bolivia.

El economista advirtió sobre las posibles consecuencias negativas a corto y mediano plazo. “Una economía con menor crecimiento, mayor inflación, menos inversión y problemas cambiarios puede generar mayores niveles de pobreza y limitar aún más el desarrollo humano y la calidad de vida de la población boliviana”, señaló Romero.

Finalmente, el análisis de Romero subrayó la necesidad de implementar políticas públicas integrales y sostenibles para mejorar los indicadores sociales y económicos del país, que actualmente enfrenta desafíos estructurales en su modelo de desarrollo.