El gobernador de Santa Cruz y líder de la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, emitió este martes una carta pública desde el penal de Chonchocoro en la que rechaza las acusaciones sobre supuestos vetos a figuras políticas dentro del bloque opositor, entre ellas la diputada Luisa Nayar y el rector Vicente Cuéllar.

“Todas esas sindicaciones son falsas y me remito a los hechos concretos”, sostiene Camacho, quien recuerda que tanto Cuéllar como Nayar fueron incorporados a la alianza Unidad sin objeciones por parte suya ni de su agrupación.

El exlíder cívico también explicó que su solicitud para que los asambleístas departamentales de Creemos continúen en sus cargos hasta 2026 responde a un criterio de coherencia con el mandato otorgado por el pueblo cruceño.

“¿Acaso está mal pedir que se ejerza el cargo para el que fueron electos hasta el último día?”, cuestiona en el documento.

Camacho aseguró que no actúa con ocultamiento y pidió no dar valor a lo que denominó “especulaciones amplificadas por medios funcionales al oficialismo”. Afirmó que su postura busca construir unidad, no división.

Finalmente, reiteró su compromiso con la lucha contra el Movimiento al Socialismo en todas sus facciones: “Mi postura fue, es y seguirá siendo clara: voy a seguir luchando por mi pueblo, por derrotar al masismo; al de Evo, al de Arce, al de Andrónico y al de cualquiera de sus cómplices y aliados funcionales”.

La carta cierra con un llamado a priorizar la unidad opositora frente a lo que considera los verdaderos adversarios políticos del país.