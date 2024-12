La muerte de una mascota en una estética canina de Tarija ha generado una ola de consternación e indignación en todo el país. Videos de cámaras de seguridad revelaron tratos crueles y violentos hacia los animales que eran llevados al lugar para recibir atención estética.

Nala y Trufa, dos perritas que viajaron junto a su familia desde Santa Cruz para pasar las fiestas de fin de año en Tarija, fueron llevadas el 24 de diciembre a la estética canina “Mimados”. Al regresar por ellas, sus propietarios encontraron a Trufa sin vida y a Nala con evidentes signos de violencia y hemorragias internas.

Tras el impactante hallazgo, la familia de las perritas accedió a las grabaciones de seguridad del establecimiento, que confirmaron los crueles tratos. En las imágenes se ve cómo Trufa es zarandeada incluso cuando ya parecía estar sin vida, mientras le secan el pelo. Otros videos muestran a diferentes mascotas siendo arrojadas violentamente a una piscina vacía, utilizada como corral improvisado, y siendo maltratadas en la zona de corte de pelo.

El caso ha desatado una fuerte reacción en redes sociales y movilizaciones ciudadanas, exigiendo justicia para Trufa y Nala, así como sanciones ejemplares para los responsables de estos actos de maltrato. El dueño de las mascotas, devastado por la situación, ha anunciado que permanecerá en Tarija hasta que los responsables enfrenten a la justicia. “Trufa ya no volverá a casa, pero no me iré sin justicia”, declaró.

La denuncia formal ha sido presentada como biocidio, y las autoridades han iniciado una investigación. La población de Tarija y activistas por los derechos animales reclaman medidas inmediatas para evitar que atrocidades como esta vuelvan a ocurrir y garantizar la protección de las mascotas.