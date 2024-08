La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, respondió de manera contundente a la denuncia penal interpuesta en su contra por el legislador arcista Juan José Jáuregui, quien enfrenta acusaciones de presuntamente solicitar menores para tener relaciones sexuales.

Nayar calificó la denuncia como un intento de amedrentamiento y afirmó que no se dejará intimidar en su labor de fiscalización y lucha contra la corrupción. “No me van a callar ni me van a doblegar. Seguiremos denunciando y fiscalizando a quienes utilizan la justicia para encubrir actos reprobables”, expresó la diputada.

En su mensaje, Nayar reiteró su compromiso de continuar enfrentando lo que considera abusos de poder, a pesar de los intentos por desacreditarla y frenar su trabajo desde la Asamblea Legislativa.