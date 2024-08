El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, se pronunció hoy sobre la reciente denuncia presentada en su contra por miembros de su propia familia. En una conferencia de prensa, Huaytari acusó a la diputada Gladys Chumacero de estar detrás de estas acusaciones, señalando que forman parte de una campaña orquestada para desprestigiarlo.

"Estas denuncias son un montaje, un plan armado por mi colega Gladys Chumacero para atacarme políticamente. No es la primera vez que me enfrentan a estas situaciones, y debo decir que me siento orgulloso de que intenten propiciar tantas denuncias en mi contra. Esto demuestra que estamos haciendo las cosas bien y que a algunos no les gusta", declaró Huaytari con firmeza.

El presidente de la Cámara minimizó el impacto de las acusaciones, asegurando que su compromiso con el pueblo sigue intacto y que no se dejará amedrentar por lo que considera maniobras políticas.