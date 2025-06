El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Genghis Kan Justiniano, denunció este miércoles una alarmante situación de desabastecimiento de combustibles en el departamento del Beni, especialmente en las provincias Iténez, Mamoré y Yacuma, donde hace más de 20 días, según afirmó, no llega ni una gota de gasolina o diésel.

En la capital beniana, Trinidad, la situación no es mejor. El legislador advirtió que el abastecimiento de combustibles en los surtidores no supera el 50% durante los días hábiles, mientras que los fines de semana directamente no hay distribución.

“Estamos frente a una crisis económica y energética en el Beni. Hoy el bidón de dos litros de gasolina se está vendiendo en Bs 50. No hay tal subvención en nuestra región”, declaró Justiniano en conferencia de prensa, mostrando una botella con el precio impreso como prueba de la especulación.

Aseguró que lo que afirman Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su propaganda oficial es completamente falso: “Mientras en la televisión dicen que hay distribución normal de combustibles, aquí el servicio de mototaxis se ha reducido en un 80% y el transporte interprovincial opera apenas en un 40%”.

El diputado exigió al Gobierno central tomar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento regular en las regiones más alejadas y vulnerables del país. “No puede haber bolivianos de primera y de segunda. El Beni también es Bolivia”, concluyó.