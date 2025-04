El empresario y precandidato Samuel Doria Medina llamó públicamente a Jorge Tuto Quiroga a recapacitar y a cumplir con el compromiso asumido en diciembre de 2024 dentro del bloque de unidad opositora. En declaraciones a Unitel, Doria Medina afirmó: “Quiroga está haciendo una serie de cosas en los últimos días, pero yo espero que en los próximos días recapacite, que vuelva al tema y cumpla la palabra que empeñó el 18 de diciembre pasado. Yo no quiero entrar en discusiones ni peleas, porque eso no nos lleva a ningún lado”.

Doria Medina reiteró su postura a favor de la unidad como un medio para enfrentar la crisis económica y política del país. “Estamos en la unidad como un medio, como un fin. Es la unidad que demanda el pueblo para resolver los problemas de los bolivianos. Si hay unidad, vamos a enfrentar mejor la crisis económica (…) Para eso es la unidad: es un medio para lograr un mejor país”, sostuvo.

Las declaraciones surgen luego de que Jorge Quiroga enviara una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde informó su decisión de no participar en la encuesta interna del bloque de unidad. En el documento, Quiroga argumenta que su rechazo se basa en el respeto a la normativa electoral, cuestionando que la encuesta esté financiada por Samuel Doria Medina y alegando falta de transparencia en la organización del proceso.

En respuesta a estas críticas, Doria Medina subrayó: “Voy a ser candidato a la unidad si tengo apoyo. Si no tengo apoyo, forzar las cosas no tiene sentido. Pero sigo esperando que Jorge Quiroga recapacite”.

Quiroga, por su parte, advirtió que las encuestas, al haberse filtrado datos preliminares, ya no serían un proceso estrictamente interno, lo que a su juicio podría generar riesgos de inhabilitación para las candidaturas opositoras. No obstante, desde el Tribunal Supremo Electoral se aclaró que las encuestas no están prohibidas, siempre que sus resultados no sean difundidos públicamente.

La tensión entre ambos precandidatos se produce en un momento crucial para la oposición, que intenta consolidar una candidatura única de cara a las elecciones generales previstas para agosto de 2025.