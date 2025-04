El exministro de Justicia del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Álvaro Coimbra, emitió un pronunciamiento público en el que pidió a los líderes opositores del país actuar con “cordura” y “madurez política” tras las recientes tensiones surgidas en el Bloque de Unidad.

“Ya pasó el éxtasis de las ‘encuestitis’, ahora debe volver la cordura”, señaló Coimbra, en referencia a la polémica generada por las encuestas internas que buscan definir una candidatura única de la oposición. A su juicio, ni Jorge Tuto Quiroga ni Samuel Doria Medina lograrían consolidar una victoria electoral por separado, por lo que exhortó a ambos precandidatos, así como a sus militantes y seguidores, a actuar de manera cauta, propositiva y conciliadora.

Coimbra recordó que los errores del pasado en la oposición facilitaron el avance del Movimiento al Socialismo (MAS) y advirtió que las divisiones internas podrían prolongar la crisis política, económica y social que atraviesa el país. “Hoy nos encontramos sumidos en la mayor degradación de valores, en la mayor crisis económica y al borde del camino sin retorno”, alertó.

En su mensaje, el exministro también hizo referencia a los presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari. Sostuvo que la falta de unidad y responsabilidad de la dirigencia opositora podría prolongar su situación de encarcelamiento.

“La unidad no se la construye con uno, no se la construye desde la destrucción del otro, no se la construye desde el odio y el resentimiento”, afirmó Coimbra, subrayando que Bolivia merece políticos maduros y un futuro basado en el respeto, la libertad y la justicia.

Finalmente, hizo un llamado a que los líderes de la oposición dejen de lado los intereses personales y partidarios en favor de un proyecto colectivo que devuelva la esperanza a la población boliviana.