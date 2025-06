El Gobierno boliviano espera la deportación inmediata del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, una vez que cumpla su condena en Estados Unidos por delitos de conspiración y lavado de dinero. El ministro de Justicia, César Siles, informó que Murillo será puesto a disposición de un juez migratorio el próximo 21 de junio, fecha en la que dejará el Centro de Detención Federal de Miami.

“El exministro no tiene ninguna permanencia legal en Estados Unidos y está prófugo de la justicia boliviana. Esperamos que, como ocurrió con Sergio Méndez, también sea deportado inmediatamente a Bolivia”, declaró Siles.

La autoridad aclaró que la deportación es un procedimiento migratorio directo que no requiere de un proceso judicial extenso. No obstante, indicó que, paralelamente, el Gobierno ya ha iniciado gestiones diplomáticas y judiciales ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para formalizar una solicitud de extradición.

Respecto a las posibilidades de Murillo de evitar su retorno al país, el Ministro fue enfático en señalar que no podría solicitar asilo, ya que esta figura está destinada a proteger a personas en riesgo por motivos humanitarios, y no a quienes fueron condenados por delitos. Asimismo, descartó que pueda pedir ser deportado a Croacia, dado que no posee esa nacionalidad.

“Arturo Murillo fue condenado por la justicia norteamericana y es buscado por la justicia boliviana. No tiene argumentos legales ni migratorios para evitar su retorno. Estamos a la espera de que se haga justicia en nuestro país”, remarcó Siles.

Murillo fue una de las principales autoridades durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y enfrenta múltiples procesos penales en Bolivia por hechos de corrupción y uso indebido de influencias.