La selección nacional de Bolivia permanece retenida en Maturín, Venezuela, luego de que las autoridades aeroportuarias de ese país no autorizaran el despegue del vuelo chárter que debía transportarla de regreso a Bolivia tras el partido disputado este viernes por la fecha FIFA.

El vuelo tenía previsto partir a las 23:00 (hora local), sin embargo, funcionarios del aeropuerto informaron verbalmente que el avión no contaba con autorización para despegar. Hasta el momento no se han ofrecido explicaciones oficiales detalladas, aunque se presume que la situación podría estar relacionada con el hecho de que el vuelo fue contratado con una empresa ecuatoriana y no venezolana.

La delegación boliviana, conformada por jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, regresó a su hotel a la espera de una posible salida este sábado por la mañana. El nuevo itinerario implicaría viajar primero a Santa Cruz y posteriormente a La Paz, alterando por completo la planificación deportiva establecida por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El retraso complica la preparación de La Verde para el encuentro ante Chile, programado para este martes en el estadio de Villa Ingenio, en El Alto. Estaba previsto que el equipo llegue a La Paz a las 05:00 de este sábado y realice una práctica por la tarde. Con el nuevo escenario, el cronograma de entrenamientos queda severamente afectado.

La tensión creció tras una contundente declaración de Harold Howard, encargado de seguridad de la selección boliviana, quien afirmó: “Aquí seguimos, secuestrados en Venezuela”. La frase refleja el clima de incertidumbre que atraviesa la delegación, que denuncia una situación anómala y de posible represalia por parte de las autoridades venezolanas.

El director técnico, Óscar Villegas, ya había advertido sobre posibles dificultades logísticas y solicitó apoyo del Ministerio de Gobierno boliviano para garantizar el retorno del equipo. Ante la negativa de las autoridades venezolanas, la delegación decidió volver al hotel para proteger la integridad de los jugadores.

Fuentes cercanas a la FBF expresaron su preocupación por una supuesta intencionalidad política en la retención.

Dirigentes de la FBF, manifestaron su malestar por lo sucedido y anunció que se presentará una queja formal ante la Conmebol y la FIFA por lo que consideran una obstrucción injustificada que afecta directamente al desarrollo deportivo del combinado nacional.