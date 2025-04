El analista económico y académico Gonzalo Chávez se presentó este jueves ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en calidad de testigo dentro del caso conocido como el “Gabinete del golpe fallido”, que investiga los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024.

Chávez emitió una declaración pública tras su comparecencia, en la que reiteró que nunca participó ni tuvo vínculo alguno con los acontecimientos investigados. Aclaró que se enteró del caso a través de los medios de comunicación y que su nombre fue incluido en un supuesto documento sin su consentimiento ni conocimiento.

“El documento fue elaborado por una tercera persona sin mi consulta ni autorización. Me enteré de su existencia el mismo día que fue difundido en un documental del Ministerio de Gobierno”, expresó Chávez, quien también manifestó su indignación por la difusión de esa pieza audiovisual que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales.

Calificó de “alarmante” que se haya producido y publicado un contenido que presume culpabilidad sin pruebas ni debido proceso, afectando su imagen pública y trayectoria de más de 35 años como docente, investigador y comentarista económico.

“El uso de un documental para incriminar mediáticamente a personas sin respaldo jurídico es una grave violación a los principios del Estado de Derecho”, sostuvo.

Asimismo, denunció que su inclusión en este proceso podría estar motivada por sus constantes críticas al modelo económico y por sus propuestas alternativas frente a la crisis estructural que enfrenta Bolivia.

“Este intento de desprestigio forma parte de una campaña de amedrentamiento. Pero, como en otros momentos de nuestra historia personal y colectiva, no me rindo. No nos rendimos. La verdad, la ley y la conciencia están de nuestro lado”, concluyó.