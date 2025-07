Contra el plazo límite, el precandidato presidencial de Nueva Generación Patriótica (NGP), Jaime Dunn, presentó este lunes un recurso de revisión extraordinaria ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de revertir su inhabilitación. El trámite fue acompañado por un informe de la Contraloría General del Estado que certifica que Dunn no tiene deudas ni procesos registrados en su contra.

Dunn y su equipo jurídico ingresaron el recurso a las 13:04, minutos antes de que venciera el plazo establecido por el TSE a las 13:20. “Hemos tenido que hacer todo lo necesario y satisfacer las necesidades de mayor información que el TSE solicitó. Queda en manos y responsabilidad del TSE. Nunca hubo deudas con el Estado y no se ha presentado información incorrecta en mi contra”, declaró Dunn a la prensa.

El documento oficial de la Contraloría General del Estado, emitido con fecha 7 de julio de 2025, certifica textualmente:

“DUNN DE AVILA JAIME GUILLERMO no presenta información inscrita en su contra en el registro de requerimientos de pago, acciones judiciales, procesos administrativos internos, dictámenes de responsabilidad e informes de auditoría interna que le son reportados por las Entidades y Empresas Públicas de acuerdo con el artículo 27 inciso g) de la Ley No. 1178 y el artículo 45 del Decreto Supremo No. 23215.”

La certificación fue emitida expresamente para acompañar el recurso presentado en el marco de la Resolución TSE-RSP-ADM N° 0202/2025, correspondiente a la convocatoria de elecciones generales para este año. Además, se aclara que la información fue verificada por personal autorizado de la Contraloría, según el procedimiento establecido por el Decreto Supremo No. 24278.

Dunn solicitó públicamente que se respete su derecho a participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral y pidió que el TSE actúe con independencia y transparencia en su decisión.