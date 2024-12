En un análisis reciente, el economista Gonzalo Chávez expuso la problemática actual de la escasez de dólares en el sistema financiero boliviano, situación que afecta directamente a los ahorristas y usuarios bancarios. Según el experto, esta situación tiene sus raíces en decisiones económicas tomadas años atrás, como el uso de las reservas internacionales y los acuerdos entre el Banco Central de Bolivia (BCB) y los bancos privados.

“Los dólares, los Washingtones, no están disponibles”

Chávez explicó cómo los ciudadanos, que anteriormente podían retirar libremente sus ahorros en dólares, ahora enfrentan restricciones. “Si yo voy a un banco y no puedo sacar el dinero que deposité, y me ofrecen devolvérmelo en bolivianos o con límites diarios, ¿cómo quieren llamarlo? Eso es no tener acceso a un activo que es tuyo”, afirmó. Según el economista, esto es un reflejo de la falta de liquidez en dólares en el sistema financiero.

El origen del problema: las reservas y el “swap de monedas”

Chávez señaló que, en 2017, el Banco Central solicitó a los bancos privados transferirle alrededor de 3 mil millones de dólares de sus depósitos, a cambio de bolivianos. “El Banco Central dijo: dame esos dólares y yo te doy bolivianos a buen tipo de cambio, sin cobrar intereses. Con esos bolivianos, los bancos debían financiar vivienda y producción. Pero ahora el gobierno les dice que les devolverá ese dinero en 2026”, explicó Chávez.

Este acuerdo, según el economista, dejó a los bancos con menos dólares disponibles para responder a las demandas de sus clientes. “El stock de dólares que los bancos tenían se lo pasó al Banco Central, y ahora los bancos no tienen cómo devolver lo que los usuarios les depositaron”, enfatizó.

”¿De dónde vienen los dólares? No salen de las plantas”

El análisis también abordó la falta de fuentes de ingreso de dólares al país. Chávez mencionó que la balanza comercial negativa, la baja inversión extranjera, la disminución de remesas y el estancamiento de los préstamos internacionales han reducido significativamente la oferta de dólares. “Los dólares vienen de exportaciones, y hasta septiembre tenemos una balanza comercial negativa de 329 millones de dólares”, detalló.

Impacto en los usuarios y el rol de la ASFI

Chávez criticó la postura de las autoridades financieras y su falta de acción para proteger a los usuarios. “La ASFI tiene que defender los intereses de los usuarios, no de los bancos. Si te he depositado dólares, me tienes que devolver dólares, no bolivianos al tipo de cambio oficial, porque eso significa perder como en la guerra”, argumentó.

Finalmente, el economista hizo un llamado a reconocer la gravedad de la situación y a buscar soluciones que prioricen los derechos de los ahorristas. “Negar lo evidente no ayuda. Estamos frente a una crisis que afecta a todos los consumidores financieros, y esto debe ser tratado con seriedad y transparencia”, concluyó Chávez.