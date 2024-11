No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares, no hay medicamentos, no hay carne, no hay arroz… la inflación galopa (nadie le cree al INE), no podemos circular por las carreteras, la maraña de impuestos y regulaciones hacen imposible la actividad privada y nos condenan a la informalidad… vivimos bloqueados y miramos impotentes como el poder político nos llena los noticieros de escándalos mientras ellos se llenan los bolsillos con corrupción y prebenda...

El MAS nos ha robado la economía, nos ha robado la República, nos ha robado el futuro y nos está robando la dignidad. No sabemos ya quiénes somos ni para donde vamos. Estamos asustados, silenciados y, lo peor de todo, nos estamos acostumbrando a agachar la cabeza y aceptar nuestra humillación. El MAS nos está robando el ajayu.

Pero no nos equivoquemos, el MAS y sus ladrones, sus tilines y sus pedófilos, no son el problema de fondo. El problema de fondo es el paradigma que el MAS representa: el estatismo. Cuando le asignamos al Estado el rol preponderante en la economía, el Estado inevitablemente crece y se ensancha comiéndose los recursos, expandiendo su ineficiencia y suprimiendo la actividad privada. No sirve de nada, por lo tanto, vencer al MAS el 2025 y reemplazarlo por buenos muchachos si estos no cambian el paradigma que gobierna la sociedad. Si seguimos viviendo a expensas del Estado nos acostumbraremos a la humillación de estirar la mano a ver si nos toca un bono, o a celebrar si conseguimos algo de carne en el mercado o a alegrarnos de que nuestra cola para gasolina duró solo una hora.

¿Qué hacer? Si el problema es el estatismo, la solución está necesariamente en la otra vereda: el liberalismo. La solución real es dejar de asignarle el rol preponderante al Estado y devolvérselo al individuo. Eso significa asegurar la estabilidad macroeconómica reduciendo el gasto público, proteger la propiedad privada a capa y espada, y garantizar la igualdad ante la ley como principio básico de la libertad individual.

Pero seamos concretos, las papas queman. ¿Qué se debe hacer apenas saquemos al MAS del poder el 2025? Dejo aquí ochomedidas imprescindibles.

1. Es urgente apuntalar las reservas internacionales y mantener el tipo de cambio fijo. Estas variables son las piedras fundamentales de la estabilidad macroeconómica. La forma más expedita de atraer dólares es exportando. Para esto es necesario eliminar completamente todo cupo de exportación, eliminar los controles de precios y demás regulaciones que estrangulan al sector privado. Debemos entender que el gas se acabó y dejar de pensar que un nuevo recurso natural será nuestra salvación. Es hora de meternos en la cabeza que sin un sector privado ágil y pujante no podremos generar dólares de forma sostenida. Un solo ejemplo de regulación ineficiente, y que de levantarsetendría un efecto positivo y casi inmediato sobre nuestras RIN es la prohibición de producir productos agrícolas transgénicos. Dejemos de una vez por todas la peregrina idea del “contrabando a la inversa”… eso se llama exportación y necesitamos urgentemente de los dólares que consigue.

2. Debemos reducir significativamente el gasto público y el tamaño del gobierno. Esto es imperativo e innegociable. Tenemos que dejar de acumular déficits fiscales de forma inmediata. Si estos siguen sumando, seguiremos comiéndonos las reservas internacionales y acumulando deuda (que ya sobrepasa el 80% del PIB). Ultimadamente, y en un contexto de altas tasas de interés y un deterioro acelerado de nuestracalificación crediticia (riesgo país), la deuda generará másimpresión monetaria, devaluación de la moneda e inflación. El objetivo debería ser pasar de un Presupuesto General del Estado que representa un 80% del PIB a uno que represente solo el 30% del PIB.

Específicamente:

a. Debemos achicar el tamaño del gobierno reduciendo el número de empleados públicos a la mitad. La reducción del aparato estatal no solo nos ahorraría gasto, sino que desburocratizaría el sector público haciendo más fáciles los trámites y la producción en el sector formal. Además, mostraría que los políticos están dispuestos a cargar una buena parte del peso del ajuste y que no le estaríamos pidiendo a las familiasque sean las únicas que lo hagan.

b. Debemos eliminar todas las empresas públicas ya sea privatizándolas o disolviéndolas (incluso aquellas consideradas “estratégicas”). Esto no solo ahorraría gasto, sino que devolvería mucho del proceso productivo al sector privado. No podemos seguir operando empresas ineficientes y deficitarias que solo sirven de botín de pegas y corrupción para la gente del gobierno. Digámoslo fuerte y claro, la privatización debe ser un instrumento clave en nuestra pelea contra la actual crisis económica.

3. Debemos flexibilizar el mercado laboral. No se puede crear empresa, innovación y riqueza cuando contratar y despedir resulta tremendamente caro y complicado. Se deben eliminar, por ejemplo, el doble aguinaldo y muchas de las prestaciones de las que es responsable el empleador. Esto no es “desproteger” al trabajador. Al revés, la flexibilización incrementa los incentivos a crear empleos y la probabilidad de que ese trabajador consiga ser contratado en el mercado formal.

4. Se deben eliminar cupos de exportación, controles de precios y otras regulaciones que ponen al empresario en camisa de fuerza. Se deben también eliminar y reducir impuestos hasta salir de la maraña y la pesadilla que significa el sistema impositivo en el país. El objetivo general es mejorar el ambiente institucional y que hacer negocios en Bolivia sea fácil y seguro. Si podemos hacerle la vida más fácil al empresario nacional podremos después esperar que compita con los productos importados sin necesidad de protecciones arancelarias. Si le hacemos la vida fácil al empresario nacional podremos abrir las fronteras con arancel cero. Esto beneficiaría a las familias más pobres del país, formalizaría mucho de la actividad informal y motivaría a nuestros empresarios a competir.

5. Debemos terminar con esta sinvergüenzura de nacionalizar las pensiones a través de la Gestora. Los ciudadanos deben poder decidir quién le administra sus ahorros. Necesitamos competencia, no crear monopolios.

6. Debemos decretar la libre importación de combustibles y eliminar los impuestos a los mismos. El actual subsidio a los hidrocarburos consiste en la diferencia entre el precio al que se venden los combustibles en el país y el precio internacional más impuestos. Si eliminamos los impuestos el monto del subsidio se reduciría significativamente.

7. Debemos dar un salto cualitativo en la provisión de seguridad jurídica. Sabemos que reformar la administración de justicia es una tarea titánica, pero es preciso que el país invierta el tiempo y los recursos necesarios para ello. Una buena parte de la razón por la que no podemos aprovechar los nuevos precios altos del gas desde que empezó la guerra en Ucrania, es porque no hicimos exploración de nuevos yacimientos. Y esto se debe a la falta de seguridad jurídica que ahuyenta la inversión extranjera.

8. En el mediano plazo, deberemos pensar en reformas serias en educación y salud que modernicen los sistemas y mejoren la calidad de los servicios. Y no estoy hablando de un nuevocurrículo o de abrir más hospitales, estoy hablando de reformas profundas que cambien los incentivos de los actores en ambos sectores. Mi recomendación es discutir seriamente como incrementar la participación privada con el uso de vouchers que subsidien, no la oferta, sino la demanda.

Hay mucho que hacer y este listado de ocho puntos no cubre todas las reformas que el país necesita. Establece, sin embargo, una declaración fundamental de principios porque no solo enfrenta la crisis actual, sino que muestra el camino para el futuro: sacar a los políticos del medio y devolverle al individuo la responsabilidad del desarrollo y, sobre todo, su dignidad.