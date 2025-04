Mario Vargas Llosa en La Paz, 1998

Reflexiones sobre fútbol y política en una entrevista inédita

Este artículo contempla detalles de una charla a modo de entrevista periodística que tuve con el que 12 años después sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2010.

Por entonces, un joven periodista deportivo recibió la instrucción de asistir a la presentación del libro de Mario Vargas Llosa en Bolivia; única oportunidad para conocer a la persona que admiré y siempre trataré de emular; claro que con la realidad de saber que al menos llevo 300 años de retraso en relación con la capacidad intelectual de semejante “monstruo de las letras”.

David Heredia, mi jefe de redacción en el suplemento Deporte Total del Matutino El Diario me recordó la importancia de lograr esa nota, misma que marcaría la diferencia a todo nivel, incluido el tema fútbol, pues se trataba de lograr criterios para el medio en el que trabajábamos. Recuerdo que la presentación oficial fue en un auditorio en la zona sur, donde hoy funciona un conocido supermercado.

No tendría una segunda oportunidad, la noche siguiente, la presentación sería en Cochabamba. Organizaba la misma, la Editorial Santillana que desde hace décadas representa la obra del escritor peruano. Esa novela titula, "Los cuadernos de don Rigoberto", una obra que explora el erotismo, la imaginación y la obsesión a través de la vida de su protagonista, Rigoberto, un hombre culto y refinado que encuentra en la escritura un refugio para sus deseos y pensamientos más profundos.

Me llamó mucho la atención cuando el escritor se refirió a Cochabamba; Mario Vargas Llosa vivió parte de su infancia en la Ciudad del Valle, un período que marcó su formación literaria y personal. Su familia se trasladó a “La Llajta” en 1937 debido a un contrato de su abuelo para introducir el cultivo de algodón en una hacienda boliviana. Durante su estancia, residió en una casa ubicada en la calle Ladislao Cabrera, en el centro de Cochabamba.

Allí aprendió a leer en el colegio La Salle, lo que él mismo consideró un momento crucial en su vida. En su autobiografía “El pez en el agua”, describe su infancia en esta ciudad como un período de descubrimiento y felicidad, donde pasaba horas leyendo historietas y libros de aventuras.

Retornó a esa ciudad periódicamente en varias oportunidades, solo por días, tomando en cuenta además que su primera esposa, Julia Urquidi, (su tía carnal) era también valluna. Sin olvidar que su segunda esposa Patricia Llosa, (su prima hermana y sobrina carnal de Julia), tenía obviamente parientes directos en Cochabamba. Detalles que ligaron al escritor toda su vida con Bolivia y el valle cochabambino.

Mi encuentro con Vargas Llosa: Un diálogo sobre Bolivia, el fútbol y la literatura

Lugo de algunas “movidas rápidas” después de la presentación y la ayuda de la coordinadora del evento, el“gran personaje”, accedió a darme la entrevista, que duró algo más de 45´minutos. Cuando alguien es tan grande intelectualmente, no puede esperar menos que tenga un trato cordial, que ayudó de sobre manera al desarrollo de mi trabajo esa noche.

Hablamos de fútbol y me sorprendió su conocimiento sobre “el deporte rey”, confesó ser hincha de Universitario de Deportes de Lima, pese a ser nacido en Arequipa. En Bolivia fue seguidor de Wilstermann, “el equipo aviador”, que en su niñez y juventud vio nacer, primero como el cuadro del Lloyd Aéreo Boliviano y a partir de 1949 como Club Wilstermann historia que siguió desde su país, pues cambió su lugar de residencia a la ciudad de Lima. Sin embargo, nunca dejó de seguir la actualidad del cuadro rojo del valle.

El escritor recordó sus días de felicidad en Bolivia y que fue en el país donde comenzaron sus sueños y el descubrir su talento para dedicarse al mundo de las letras. Una apuesta a ganador que coronaría ganando el premio más prestigioso del mundo.

El fútbol y la política según Vargas Llosa: Memorias de una conversación en La Paz

Por su puesto que no podía faltar el tema social y político que vivía por entonces Bolivia en 1998, un período de transición y desafíos. Para Vargas Llosa el país enfrentaba tensiones relacionadas con la implementación de reformas económicas neoliberales, que buscaban modernizar la economía, pero generaban desigualdad y descontento social. Además, la descentralización política y administrativa, promovida por la Ley de Participación Popular, intentaba fortalecer la democracia local, aunque su impacto fue desigual.

Para el escritor, en el ámbito político, Bolivia vivía una etapa de relativa estabilidad bajo el gobierno de Hugo Banzer, quien lideraba una coalición multipartidista. Sin embargo, persistían problemas estructurales como la pobreza, la exclusión social y la corrupción. Las demandas indígenas y campesinas también cobraban fuerza, marcando el inicio de movimientos sociales que serían clave en años posteriores. Cuánta razón en un hombre adelantado en sus razonamientos y lecturas sobre las sociedades.

A días de su partida: Mi entrevista con Mario Vargas Llosa en Bolivia

Una experiencia extraordinaria, inolvidable, superlativa; un autor digno de admiración, una personalidad que marcó la diferencia a todo nivel. Un intelectual que inspiró a muchos de nuestros intelectuales y que me inspiró para que en determinado momento escriba también una novela y saber que escribir, es el descargo del alma.

Eran otros años, otra época, los celulares eran por entonces solo para comunicarnos, no los dispositivos modernos de hoy. Lamento no haber tenido la oportunidad de sacarme una fotografía con él esa noche, no había cómo. De tener un Android como hoy, seguro me tomaba “una selfie”.



“Hoy vuelas alto Mario Vargas Llosa, gracias por dejarnos el legado de tu obra y de tu saber intelectual. Gracias por darme esa entrevista el año 1998. La recordaré siempre”. G.G