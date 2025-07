El diputado opositor Marcelo Pedrazas denunció públicamente a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA) por obstaculizar actividades oficiales en el marco del Bicentenario, tras la cancelación del vuelo OB 580, lo que impidió la llegada de autoridades y representantes diplomáticos a un evento organizado por la Embajada de Estados Unidos en Sucre.

El legislador señaló que la interrupción de ese vuelo, programado para el lunes desde Santa Cruz, impidió la participación de delegaciones extranjeras y funcionarios en una ceremonia diplomática prevista como parte de los actos previos al aniversario patrio y al Bicentenario.

“El problema con BOA no es nuevo. Desde hace años pedimos que mejoren sus frecuencias, puntualidad y compromiso con Sucre, una ciudad que se prepara para ser protagonista del Bicentenario. Pero no nos hacen caso y vemos las consecuencias, por ejemplo, este lunes, el vuelo OB 580 fue cancelado intempestivamente, por lo cual varias autoridades y delegaciones que se trasladaban desde Santa Cruz no pudieron viajar y justo en el festejo de su aniversario patrio, que realiza la embajada de Estados Unidos en Sucre" denunció el legislador.

El diputado consideró que esta situación evidencia una “grave falta de planificación y respeto institucional”, y remarcó que Sucre, como capital histórica del país, no puede continuar enfrentando problemas de conectividad aérea que afecten su rol central en el calendario de actos conmemorativos.

Asimismo, lamentó que ni la administración central ni los ejecutivos de BOA hayan respondido a las solicitudes para reforzar la operativa de vuelos hacia Sucre, especialmente en fechas de relevancia nacional. En criterio del legislador, esta falta de atención “afecta la imagen internacional de Bolivia” y puede interpretarse como un desinterés por parte del Estado hacia los compromisos diplomáticos y protocolares.

Pedrazas pidió una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Obras Públicas y de la gerencia de BOA, para garantizar que situaciones similares no se repitan durante los actos centrales del Bicentenario y las celebraciones patrias del próximo mes de agosto.