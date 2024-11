No importa qué se haga o cómo se hagan las cosas, en el fútbol lo que siempre primarán serán los resultados; más allá si estos van contra la misma razón de un programa establecido o incluso contra el desarrollo de un campeonato planificado, atentando contra la misma integridad física de los jugadores, haciendo que estos tengan que jugar partidos cada 48 horas.

En el contexto debo ser reiterativo en un criterio que venimos reclamando hace mucho tiempo, no se debe destruir la seriedad de un torneo de la División Profesional en el entendido de darle todo el apoyo a la Selección y esta logre sumar al menos 3 puntos en la siguiente doble fecha de eliminatoria.

Se paralizó toda la actividad de nuestro balompié y los clubes que aportan con jugadores a La Verde, arriesgan todo para que Bolivia pueda luchar con la posibilidad de asistir a la próxima Copa del Mundo 2026.

En ese sentido el técnico Óscar Villegas cuenta con los deportistas 2 semanas antes que el resto de las selecciones sudamericanas que también deben cumplir con la preparación de sus equipos para la cita internacional de las clasificatorias en sus fechas 11 y 12 respectivamente. Por un lado, bien pues la Selección Boliviana en 3 de los últimos 4 partidos disputados ha logrado sumar 9 puntos y se metió en zona de clasificación. Pero ¿qué de lo negativo?

Bolivia perdió 6 a 0 frente a la Argentina en la jornada 10 disputada en Buenos Aires y fue como haber recibido en la mandíbula el golpe más artero que desestabilizó toda la confianza del entrenador de nuestra Selección y de los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol que cambian de pronto sus principios de cronograma ya establecido, apostando al siguiente encuentro que Bolivia sostendrá contra Paraguay en la ciudad de El Alto el 19 de noviembre. Cotejo que de manera pura y obligada se debe ganar, a cuesta de lo que sea. “Debemos afianzarnos a permanecer en zona clasificatoria”.

Y es ahí que aplica perfectamente el criterio irracional de ser resultadista. Quedó a un lado el pensamiento de nuestra realidad y que la recuperación de nuestro fútbol duraría al menos 10 años. En este momento nuestro nivel es muy bajo, nuestros jugadores no están formados, falta roce internacional. Se deben definir factores básicos de evolución deportiva desde las divisiones inferiores; estamos muy lejos de un nivel competitivo internacional óptimo. Si bien los 3 primeros partidos de la era Villegas fueron buenos, el cuarto nos devolvió a una cruda realidad.

Hoy enfrentaremos a Ecuador por la undécima jornada y estamos expectantes de ver a una Selección Boliviana inédita jugando en Guayaquil. Óscar Villegas dejó a 8 jugadores titulares en La Paz preparándose para recibir a Paraguay y llevó a quienes aún ni siquiera han jugado en primera división. Ojo que no es una critica mordaz; no puedo hacer una valoración de rendimiento de un equipo que no he visto y de jugadores que no sé cuál podría ser su producción internacional, ante una selección ciertamente muy difícil.

Ojalá quedemos todos muy encantados con el desempeño de este equipo y que nos sorprenda gratamente la decisión del entrenador, ratificando su amplio conocimiento de los jugadores jóvenes con los que cuenta el fútbol boliviano, tanto dentro, como fuera del país. Realmente nos vendría muy bien sumar hoy ante Ecuador y esperar una victoria boliviana frente a los paraguayos en Villa Ingenio. Eso si justificaría todo lo que se está haciendo a estas alturas del año, en un momento de aguda crisis financiera y deportiva de la mayoría de los clubes que día a día se ven casi condenados a desaparecer, pues no encuentran, ni encontrarán la forma de salvar su economía con las deudas impagables que suman año a año, mes a mes, día a día. ¡Qué situación triste y complicada!

Óscar Villegas es el técnico que cuenta con el apoyo del aficionado boliviano y la confianza del pueblo futbolero. Hoy con la dura presión de volver a conseguir resultados positivos, por el bien de todos y ante la dura crisis que se vive no solo en lo deportivo, sino a todo nivel. Bolivia necesita más alegrías que solo nos la puede dar La Selección.

Nuestro tan depauperado fútbol hoy requiere del estímulo de buenos resultados del Seleccionado Nacional, de la motivación que puedan darnos los jugadores en estos 2 partidos sumando unidades. Criterio subjetivo.

Luego vendrá un cierre de gestión duro, irracional; jugando partidos cada 48 horas; con muchos jugadores impagos, clubes con deudas que no pueden cumplir. Solo los resultados buenos paliarán este momento. Sin son negativos, serán una nueva bofetada a la razón. Ese, sería el criterio objetivo.