El senador Luis Adolfo Flores, del bloque radical del Movimiento al Socialismo (MAS), advirtió este miércoles que la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa Plurinacional continúa estancada debido a la falta de información del Ejecutivo sobre el destino de los recursos solicitados.

Según Flores, el Gobierno aún no ha detallado cuánto se ha invertido de los créditos ya aprobados ni ha presentado informes técnicos o financieros que permitan conocer con claridad a qué proyectos serán destinados los nuevos préstamos. “No podemos aprobar créditos a ciegas”, manifestó.

El legislador alertó que algunos de los créditos solicitados podrían ser utilizados para financiar la campaña electoral del Gobierno rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, en lugar de orientarse a proyectos estructurales o garantizar el proceso electoral.

Flores añadió que su bancada no está en contra del financiamiento externo, pero que exige transparencia en la ejecución de los recursos. “Vamos a revisar y analizar cada crédito, si no se garantiza el uso correcto y con rendición de cuentas, no se dará curso a la petición del Ejecutivo”, subrayó.

La discusión sobre los créditos se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión entre los diferentes bloques legislativos del MAS y el Gobierno nacional.