Santiago Salle, un prometedor futbolista, compartió sus pensamientos después de participar en un partido solidario organizado por el Club Embajadores. Durante su entrevista, reflexionó sobre su año 2023, que incluyó su debut en la Primera División de Independiente y un título de campeón en la Reserva.

"Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar como titular y espero que el 2024 sea igual", comenzó diciendo Salle. Su debut en la Primera División de Independiente tuvo lugar en febrero del año pasado, y luego de algunos partidos, regresó a la División Reserva, donde lograron el campeonato.

El equipo de Independiente celebró su título en la categoría preliminar el 6 de diciembre, pero Santiago Salle recuerda que no todo fue fácil al principio. "No la pasamos bien al principio, pero con el paso de los meses, todo se fue acomodando, y salimos de la lucha contra el descenso que estábamos teniendo", explicó.

Sobre el apoyo que recibió de los jugadores más experimentados del equipo, Salle comentó: "Cuando estábamos en una situación difícil, nos decían que disfrutáramos igual por el club en el que estábamos". Este respaldo fue fundamental para su desarrollo como jugador.

Santiago también mencionó la influencia de su entrenador, quien lo eligió para ser parte de la pretemporada a partir del 3 de enero. "Me demostró que hay que esforzarse mucho para estar en Primera. No lo tuve mucho, pero me enseñó", afirmó.

En cuanto a su versatilidad en el campo de juego, Salle explicó: "Trato de estar tranquilo, de mejorarme cada día porque no te puedes relajar en Independiente. Me pidieron que haga lo que mejor se me dé, y siempre le pongo muchas ganas".

El joven de 19 años, con contrato con el club hasta 2026, concluyó: "Es una gran oportunidad estar en Independiente, una responsabilidad muy grande, pero también lo disfruto porque el profesionalismo implica mejorar cada día y trabajar al máximo". Con un futuro prometedor por delante, Santiago Salle espera continuar creciendo en el mundo del fútbol.