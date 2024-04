CARLO ANCELOTTI hizo gala de todo su humor e histrionismo a la hora de opinar a cerca de la ausencia de Vinicius en los premios The Best

"Vini ha llorado como tres o cuatro horas en el vestuario, no hemos sido capaces de frenarlo” ironizó el estratega italiano.

En lo que va del año Vini Jr. convirtió 23 goles y dio 19 asistencias.

Aún no está confirmada la fecha de entrega de los premios The Best, en los cuales compiten cómo mejores jugadores Julián Álvarez y Lionel Messi. Se podrá votar a los candidatos en la web de FIFA a partir del 14 de septiembre.