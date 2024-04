EL PORQUÉ DE LA FUERTE DECISIÓN QUE TOMÓ MARCELO BIELSA

MARCELO BIELSA encarará el primer compromiso bravo al frente de la Selección de Uruguay luego de su debut en el banco charrúa a mitad de año y las victorias en los amistosos frente a Nicaragua y Cuba, que le permitieron sacar conclusiones y planificar de cara a lo que ya es inminente: el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

El pasado sábado dio una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, en la que anunció a los 34 jugadores que reservó para la doble fecha ante Chile como local y frente a Ecuador en calidad de visitante. Y aclaró que la lista final la daría al concluir el domingo la fecha del campeonato uruguayo. Por eso, en el mediodía de este lunes se conoció esa nómina oficial que, como ya se sabía, no incluye a dos históricos de la Celeste como Luis Suárez y Edinson Cavani.

El tema de la no convocatoria de estos dos próceres del fútbol uruguayo da vueltas desde hace meses.Recién asumido, el Loco había expresado que “los jugadores con un pasado tan brillante merecen un tratamiento, un diálogo, un acercamiento para, en función de ese tipo de contacto, elaborar conclusiones más fundadas de cara al futuro”.

Ese contacto no se produjo. Cuando se confirmó su llegada a Boca, Edinson reconoció que, aunque estaba disponible para cualquier llamado, no había tenido diálogo con el DT argentino.

Y el sábado, en el encuentro con los periodistas, el Loco fue consultado sobre esto y respondió con cierto enfado: "No hablé con Suárez ni Cavani. Se me trata de mentiroso pero no doy explicaciones detalladas sobre la no citación de futbolistas".

Aunque al profundizar, el reconocido entrenador pareció contradecir aquellas palabras de junio, cuando recién desembarcaba en su nueva función. Ahora manifestó que "no tengo que tener diálogo con ellos. Un jugador es por los antecedentes y la actualidad y por la disposición a participar. Qué puede interesarle a un entrenador: su actualidad, su antecedente y cuál es su disposición. Los antecedentes son inmensos, la actualidad la veo en cada partido que juegan y no me refiero al juego y comentario que hace el futbolista sobre sí mismo. Suárez explicó sus problemas en la rodilla y de hecho buscaba una liga menos exigente".

"Pregúntenle a Suárez y Cavani si quieren explicaciones, posiblemente no. O soy convocado porque soy opción o no soy convocado. Los jugadores de raza no aspiran a recibir explicaciones y por más respeto que merezca sus antecedentes, no debo dar explicaciones", cerró Bielsa.

De parte del Pistolero, algunos tomaron como un mensaje para Bielsa su posteo en redes sociales tras marcar un gol en la victoria de Gremio ante Cuiabá por 2 a 0: subió una foto en la que se muestra de espaldas con la número 9 y una sola palabra: "respeto".

Suárez, que lleva 6 tantos en el campeonato y que ya marcó 18 en 38 partidos con la casaca tricolor, fue más allá en una entrevista con ESPN Brasil: "No me llamó nadie de la Selección de Uruguay. Nadie se comunicó, ni el entrenador ni nadie de la AUF. Uno viene acá pensando que tiene que demostrar el nivel, y lo estoy demostrando. No nos podemos retirar de la Selección, y hay que respetar y siempre puedo aportar un poco más".

Una posible causa

A algunos podrá parecerle un capricho no querer disponer de la prestancia goleadora de dos emblemas tan fuertes. Pero puede haber una explicación más lógica si se toman los datos que aportó en su cuenta de Twitter el periodista Rodrigo Romano.

En este primer llamado de Eliminatorias, "Uruguay tendrá un promedio de edad de 23,6 años. El más bajo de los últimos 8 años si hablamos de una convocatoria para Fecha FIFA. El mayor de este plantel será Sergio Rochet con 30 años. El menor es Cristian Olivera con 21 años, categoría 2002. Federico Valverde y Nahitan Nandez son los de mayor experiencia en juegos de selección, 49".

El tema promete más capítulos y podría abrir otro debate si, llegado el caso, Bielsa convocara a los dos implacables atacantes. Se trata de aquella remanida cuestión que ya tuvo al entrenador como protagonista en las épocas de la Selección Argentina, cuando no ponía a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo para que jugaran juntos. ¿Podría llegar a pasar lo mismo con Suárez y Cavani?