THIERRY HENRY tiene debilidad por Lionel Messi. Fueron compañeros en Barcelona, lo conoce demasiado y no es la primera vez que lo elogia públicamente.

En su momento y pese a su nacionalidad, Henry defendió a Messi de los más acérrimos críticos franceses durante la estadía del 10 en PSG.

Sin embargo, el histórico goleador francés (Campeón del Mundo en 1998) tiene sus motivos para elegir a Messi como ganador del Balón de Oro de cara a la gala del 30 de octubre.

Puntualmente, sobre quén debería ganar el Balón de Oro, Henry comentó que "mucha gente puede debatir sobre el tema pero para mí, si vos ganás la Copa del Mundo como lo hizo él, no se puede decir que no se lo merezca".

A su vez, el galo se sacó la camiseta para hablar y remarcó que "más allá de lo que pasó en la final, que como francés me decepcionó un poco el resultado, para mí este año el Balón de Oro se lo merece Messi, sin dudas".

"Mucha gente puede afirmar que los jugadores de Manchester City, Haaland y algunos otros, puedan decir '¿Por qué no yo?' Pero no se puede decir que no está bien si lo gana Messi", agregó.

Por último, y ante la pregunta directa de Jamie Carragher (compañero de trabajo de Henry en CBS Sports), el francés fue categórico: "Para mí, Messi. Adiós. Se acabó".

La de Henry se suma a otras voces calificadas como la del brasileño Ronaldo, quien también ponderó la figura de Messi como potencial ganador del premio al mejor futbolista de la temporada.