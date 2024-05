Después de una semana muy larga, el Real Madrid y el Borussia Dortmund disputarán la gran final de la Liga de Campeones 2023-2024 este sábado 1 de junio (3 p.m. TV: CBS Sports en inglés y TUDN en español), en el Estadio Wembley de Londres. El Madrid buscará conquistar su Liga de Campeones de Europa número 15, mientras el Dortmund intentará levantar su segunda Orejona.

Los blancos son favoritos, por plantilla, por ADN, por historia y por haber dejado en el camino a los rivales más fuertes. En octavos eliminaron al RC Leipzig, en cuartos al gran favorito Manchester City y en semifinales al duro Bayern Munich. El club blanco avanzó a la final tras empatar 2-2 en el Allianz Arena ante el conjunto de Munich, después de haber ganado 2-1 en la ida en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, los amarillos y negro también llegan con muchas opciones de ganar la corona, luego de dejar en la carretera al PSG en semifinales, tras tumbar al Atlético de Madrid en cuartos y al PSV en octavos. El Dortmund se impuso al PSG de Kylian Mbappé en su semifinal con un 1-0 en la ida en el Signal Iduna Park y posteriormente con el mismo marcador en el Parque de los Príncipes.

El once del director técnico Carlo Ancelotti disputó su última final en 2022, mientras el equipo que dirige Edin Terzic hace 11 años que no juega por un título. Sin embargo, ahora son 90 minutos de dura batalla futbolística y nada de eso cuenta. Londres ya está vestida de gala para que el mítico Wembley acoja su 8va final, una de las grandes fiestas del fútbol mundial, para la gran mayoría el mejor torneo de clubes del planeta.

El Madrid apelará a su mejor fútbol de toque y a la calidad de sus jugadores, pero el Dortmund tiene sus armas principalmente presión y velocidad. Si los blancos podían imponerse si se emplean a fondo y sobre todo si corren como si en ello le fuera la vida. Se espera que Ancelotti, que viajó con toda su plantilla, ponga su once de gala con Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Ferland Mendy; Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Rodrygo Goes, Jude Bellingham y Vinicius Jr. No llegan a tiempo Aurelien Tchouamemi, ni David Alaba y Militao todavía no está al 100 por ciento, pero puede disputar minutos, al igual que Luka Modric, Luca Vázquez, Brahim Díaz, Joselu y Arda Guler. Mientras el portero Andriy Lunin, con un cuadro viral que ya remite, viajará a Londres de modo independiente aunque todo indica que será suplente.

Por su parte, Terzic probablemente saldrá con Gregor Kobel; Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi y Niclas Füllkrug.

Las figuras a seguir por los merengues son Bellingham, Vinicius y Kroos, quien jugará su último partido con el Madrid. Por el Dortmund, Sancho, Sabitzer y Füllkrug, aunque todos tendrán mucho protagonismo. Será sin duda una linda final entre ambos clubes, en la que se desea que haya un buen arbitraje y, de ser posible, muchos goles en un partido en el que siempre ganará el mejo