La reconocida cantante argentina Ayelén Alfonso compartió su opinión en una entrevista realizada en la emisora 1020 AM, acerca del inesperado no de su colega y compatriota, Lali Espósito, para participar en la competencia de Factor X.

Al ser consultada sobre su reacción ante la negativa de Espósito, Alfonso confesó sentirse sorprendida. Expresó: "Realmente a mí me sorprendió, les confieso yo, justamente porque es latina, vecina nuestra, como dijo ella misma. Yo de la que menos esperaba era de ella, yo esperaba de los otros jurados, ya que son españoles, no sé, y la que menos esperé fue de ella, él no, me sorprendió realmente, no voy a negar".

A pesar de la sorpresa inicial, Alfonso destacó el aspecto positivo de la situación. Señaló: "Yo veo del lado positivo, que es para mejorar, porque ella está buscando que más puedo yo demostrar en el programa, entonces justamente eso le voy a demostrar el lunes, a ella y a todo el mundo, que yo soy un artista versátil y que puedo hacer todos los estilos".

Con estas declaraciones, Ayelén Alfonso dejó en claro su determinación para demostrar su talento y versatilidad en el escenario de Factor X, transformando la situación inicialmente adversa en una oportunidad para brillar y destacarse como artista.