Don Luciano Zugastti, un hombre de 60 años, denunció ante la fiscalía de Ñemby al exjugador de fútbol Ariel “Korea” Bogado por haberle propinado un puñetazo en la cara y amenazarlo de muerte. El incidente ocurrió el domingo por la mañana, cuando Bogado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atacó a Zugastti mientras este vendía diarios.

En una entrevista con la 1020 AM, Zugastti relató los detalles del violento encuentro: "Yo trabajo vendiendo diarios. Vino él el domingo y me amenazó borracho porque supuestamente hablé mal de sus padres. De la nada me mete un puñetazo en la boca, esto pasó el domingo a las 6 y 10 de la mañana. Él estaba 'ka’úre' con una latita en su mano y me dijo que me iba a matar," expresó el afectado.

Detalles del incidente

Según el relato de Zugastti, el ataque fue completamente inesperado y violento. El puñetazo que recibió le tumbó varios dientes y le causó una gran angustia. El exjugador, conocido por su apodo "Korea", habría estado visiblemente ebrio durante el incidente.

Zugastti agregó que nunca había tenido conflictos previos con Bogado y que la agresión se debió a supuestas habladurías sobre los padres del exjugador, algo que él niega rotundamente.

Acciones legales

La denuncia fue presentada en la fiscalía de Ñemby, y se espera que las autoridades tomen medidas para investigar el caso y determinar las responsabilidades correspondientes. Este tipo de agresiones son graves y pueden tener consecuencias legales significativas para Bogado.

Reacciones de la comunidad

La noticia de la agresión ha generado reacciones de indignación en la comunidad, especialmente entre los conocidos de Don Luciano Zugastti, quien es apreciado por su trabajo como vendedor de diarios. Muchos han expresado su solidaridad y esperan que se haga justicia.

Contexto del acusado

Ariel “Korea” Bogado, conocido en el ámbito deportivo, enfrenta ahora una situación complicada con esta acusación de violencia. Su comportamiento, supuestamente influenciado por el consumo de alcohol, pone en tela de juicio su imagen pública y profesional.

Importancia de la denuncia

La denuncia de Zugastti subraya la importancia de no tolerar actos de violencia y de recurrir a las autoridades para buscar justicia. Es crucial que estos incidentes se investiguen a fondo y se sancionen adecuadamente para prevenir futuros actos de violencia.