El Ministerio de Justicia le está dando las puntadas finales al nuevo Régimen de Minoridad, que tiene como uno de sus pilares centrales la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para hacerlos penalmente responsables de sus actos.

El salvaje homicidio por parte de un adolescente de 15 años del playero de estación de servicio Bruno Bussanich, que conmocionó a Rosario y a todo el país, volvió a poner en el candelero un debate que divide a la opinión pública desde hace décadas.

Según anunció el viernes pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la nueva Ley Penal Juvenil, cuya redacción se nutrió de una treintena de proyectos presentados sobre la materia, está “en el último tramo” y la intención es "meterla” en el Congreso en la semana entrante.

"Ya la hice ver por fiscales, jueces, especialistas y demás, y está consensuada", aseguró el funcionario, que tiene línea directa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre este tema.

Ambas carteras vienen generando instancias de coordinación ya que la idea sobre la que avanzaron durante toda la semana pasada es que la reforma del régimen de Minoridad pueda ser trabajada durante el presente mes de abril en las comisiones de la Cámara de Diputados en conjunto con el paquete de seis proyectos que impulsa Seguridad para combatir el crimen y los piquetes.

La maquinaria política para lograr los consensos políticos necesarios en ambas cámaras del Congreso ya está en marcha. Si bien desde el Gobierno dan por descontado que Unión por la Patria y la izquierda se opondrán a todos los proyectos, confían en que el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales colaborarán y habrá una mayoría importante para aprobar las normas.

La baja de la edad de imputabilidad

El nuevo Régimen Penal de Minoridad que impulsa Cúneo Libarona apunta a reformar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, y modificada en mayo de 1983.

En su artículo primero, esta ley de la dictadura establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad” ni “tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

"Nuestra ley es de 1980. Los chicos que tenían 14 o 15 años en ese entonces no son los chicos de 14 o 15 años de hoy. La droga, la violencia, han desencadenado un montón de caso de menores que han cometido un montón de delitos gravísimos. Entonces tiene que haber un cambio", fundamentó el ministro, para quien "el tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años".

Un botón de muestra de esta realidad es el caso del playero en Rosario: con el régimen de minoridad que está vigente la Justicia no puede actuar penalmente contra el autor del crimen.

Otro eje del proyecto que está terminando de pulir la cartera que encabeza Cúneo Libarona tiene que la creación de un sistema de tratamientos para la resocialización de los menores que cumplan su condena.

Para ello, se apunta a disponer de instituciones que tengan la misión de “la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo”.

El funcionario explicó que la apuesta del Gobierno es "adaptar la legislación a los estándares internacionales cuidando a las víctimas" y al mismo tiempo trabajar en la "reinserción social" de los adolescentes que delinquen.

En este sentido, la idea del ministro es construir un sistema procesal específico para los menores de edad, que incluiría la creación de un tribunal especializado con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima.