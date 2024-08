Desde la conducción del gremio de empleados del Estado, se emitió un comunicado mediante el cual hizo público su repudio a " las declaraciones de las autoridades nacionales que pretenden desregular la exportación de obras de arte de las y los artistas argentinos porque perjudicará gravemente el patrimonio cultural." reza el texto sindical.

Ocurre que el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, buscan desregular la exportación de obras de arte argumentando que de esa forma se “desburocratizará” el proceso, pero para el gremio , en la voz de Nicolás Rodríguez Saa, Secretario General de ATE Cultura no es solo eso : “No sabemos que negociado esconden atrás de este intento de desregulación. Ellos dicen que la reglamentación actual pone trabas a la exportación de los artistas contemporáneos, pero eso es mentira. Por el contrario, la ley actual vino a dar importantes ventajas”. Y enfatizó: “Quieren volver a hacer del patrimonio cultural nacional un negocio de la aduana para los privados. Esto no va a beneficiar a las y los artistas y no vamos a dejar que se desprestigie el trabajo de nuestros compañeros y compañeras de la Secretaría de Cultura. Hoy no existen trabas burocráticas ni trámites poco transparentes. La Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales tramitó 53.670 expedientes relativos a exportación, medido desde junio 2018 a julio 2024 artístico y aumento de la preservación del Patrimonio Artístico, Histórico y Nacional" culmina la declaración.