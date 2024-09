BE+: El entrenamiento que redefine el fitness con calistenia y un enfoque holístico

BE+ ha llegado para redefinir el mundo del entrenamiento físico a través de una propuesta única basada en la calistenia y la conexión mente-cuerpo. A diferencia de los gimnasios tradicionales, BE+ se centra en ofrecer un enfoque integral y motivador, utilizando el peso corporal como la principal herramienta de transformación. La visión de BE+ es clara: entrenar al aire libre, en contacto con la naturaleza, mientras se crea una comunidad que comparte la misma pasión por el bienestar y el crecimiento personal.

En BE+, el entrenamiento va más allá de ganar músculo; se trata de recuperar el control sobre el cuerpo y desafiarse constantemente a través de progresiones personalizadas. Esta fusión de calistenia, trabajo con anillas, flexibilidad y movilidad, junto con pesas, permite a los participantes desarrollar funcionalidad, agilidad y bienestar integral.

Uno de los elementos más diferenciadores de BE+ es su entrenamiento al aire libre, que rompe las barreras del gimnasio tradicional y promueve una conexión única con el entorno natural. Bajo la premisa de que “el mundo es tu gimnasio”, BE+ adopta una filosofía donde los entrenamientos son potenciados por la creatividad y la capacidad de superar los propios límites.

Además, BE+ fomenta una fuerte cultura comunitaria. Los entrenamientos grupales se convierten en un espacio para compartir y crecer junto a otros. Sin embargo, el seguimiento individualizado también es una prioridad: cada miembro recibe un plan de entrenamiento ajustado a sus capacidades, necesidades y objetivos personales. Este enfoque asegura que cada persona progrese a su propio ritmo, logrando resultados efectivos y adaptados a sus metas.

El método BE+ es una combinación de calistenia, entrenamiento con pesas y ejercicios de movilidad y flexibilidad, lo que permite desarrollar un entrenamiento completo y variado. Además, BE+ organiza competencias de calistenia, en un ambiente motivador donde los participantes pueden poner a prueba sus habilidades y celebrar sus logros.

La misión de BE+ es ayudar a cada persona a descubrir de qué es capaz. La calistenia se convierte en una herramienta para romper barreras mentales, explorar nuevas capacidades físicas y, sobre todo, lograr un bienestar integral. En BE+, no solo construimos cuerpos fuertes; construimos versiones más fuertes de nosotros mismos.