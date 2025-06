Franco Colapinto transita un fin de semana irregular, en el que su mejor desempeño hasta ahora fue en la clasificación del Gran Premio de Austria. El piloto argentino largará desde la 14ª posición, aunque, según sus propias palabras, aún hay aspectos por corregir tras la actividad.

En diálogo con la prensa, el representante de Alpine expresó su frustración por no haber logrado meterse entre los diez primeros. “Una pena, cuando veo que estoy a una décima (de segundo) del top 10, me da un poco de bronca, pero hay que seguir trabajando”, dijo. También hizo un balance de lo que va del fin de semana en Austria, donde los entrenamientos no fueron favorables: “Era un fin de semana complicado que pudimos resolver y ahora hay que enfocarse en la carrera”.

Lo positivo fue que se sintió más cómodo con el Alpine, algo que no le sucedía en sus primeras participaciones tras su regreso a la Fórmula 1. “En general, me sentí un poco mejor con el auto, estuve un poco más cerca, pero hay que seguir progresando”, señaló.