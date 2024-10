Son momentos muy especiales para Fernando Gago. Tras confirmar su salida de las Chivas de Guadalajara, el ex mediocampista viajó a Buenos Aires y este lunes será presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Boca Juniors. Por la tarde, "Pintita" dirigirá su primera práctica con el plantel en el predio de Ezeiza y tendrá su primer contacto con la prensa.

Después de varias negociaciones con el club mexicano y el pago de la cláusula de rescisión, Gago cumplirá su sueño de regresar al Xeneize, donde comenzó su carrera como futbolista profesional. En medio de este contexto, surgió una noticia que emocionó a los hinchas de Boca.

Según los periodistas Gastón Edul y Marcos Bonocore, el ex entrenador de Racing Club se comunicó con Leandro Paredes antes del fin de semana, expresándole su interés en sumarlo a su proyecto en 2025. Cabe recordar que el mediocampista, actualmente en la Roma, tiene contrato con el club italiano hasta junio del próximo año.

"En 2025 te quiero acá", fue la frase que, según el cronista de TNT Sports, Gago le dijo a Paredes. Por su parte, Edul relató en sus redes sociales el deseo del nuevo técnico xeneize: "Fernando Gago está en contacto con Leandro Paredes. Le avisó que quiere contar con él a partir de junio de 2025 para jugar el Mundial de Clubes. Paredes aún no ha tomado una decisión. Su contrato en Roma vence en 7 meses", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

En marzo, Paredes visitó La Bombonera para presenciar un partido del entonces equipo dirigido por Diego Martínez. Tras su visita, habló sobre una posible vuelta y fue claro: "Cuando me fui a los 18 años, dije que quería volver para retirarme acá, porque no jugué tanto tiempo. La ilusión está. No me pongo plazos ni tiempos, vivo mi carrera día a día. Riquelme me dijo que no me va a llamar, que vuelva cuando quiera", declaró en una entrevista con TyC Sports en abril.