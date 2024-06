El Gobierno argentino ha desplegado una estrategia para cubrir los vencimientos de deuda previstos con China y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que suman más de US$ 5.500 millones entre junio y julio. Esta estrategia se da en medio de las negociaciones por la Ley de Bases y la incertidumbre sobre el plan económico.

En detalle, el Gobierno deberá pagar US$ 2.954 millones en junio y US$ 1.970 millones en julio al swap con China, además de US$ 643 millones al FMI. Para comenzar a cubrir estos montos, el jueves se reunirá el Directorio Ejecutivo del FMI para aprobar la octava revisión del programa, lo que liberará el envío de US$ 800 millones.

Julie Kozack, vocera del FMI, mencionó que esta será la primera revisión en la que se cumplieron todas las metas cuantitativas. Junto con la aprobación del directorio, se publicará un reporte del staff del organismo sobre la situación económica argentina, que mostrará una hoja de ruta del programa. El documento señala que los objetivos y la condicionalidad se han actualizado para reflejar los recientes desarrollos y el nuevo panorama económico, y que se están obteniendo garantías de financiación de los acreedores oficiales.

Paralelamente a las negociaciones con el FMI, el Gobierno revisa los compromisos asumidos con China por el swap de monedas. Una de las alternativas sobre la mesa es afrontar una parte de los compromisos y renegociar otra, utilizando para ello las reservas acumuladas. Sin embargo, los detalles de una eventual renegociación aún se desconocen, debido a un acuerdo de confidencialidad extremo entre ambos países. Según el BCRA, la divulgación de las condiciones del swap podría generar disrupciones de mercado y poner en riesgo la continuidad del acuerdo, lo cual afectaría la efectividad de esa herramienta para fortalecer la liquidez en moneda extranjera.

Los vencimientos del swap para junio y julio ocurren a pesar de haber renovado en 2023 todos los tramos del acuerdo con el Banco Popular de China, que asciende a 130.000 millones de yuanes (equivalentes a unos US$ 18.300 millones).