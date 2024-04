El embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, agradeció la postura pronunciada por el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei tras el ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel.

“Estoy en contacto y quiero agradecerle públicamente al Gobierno del presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino, que están posicionando una oposición muy clara”, sostuvo el diplomático en una entrevista al programa Si Pasa Pasa conducido por Ignacio Ortelli para Radio Rivadavia.

En la misma línea, Sela señaló que la administración libertaria se ubicó “del lado correcto de la historia, de los derechos, de la necesidad de la autodefensa de los países" y destacó los mensajes de gobernadores, intendentes, diputados y referentes políticos.

Por su parte, evitó dar detalles del diálogo con el Gobierno y confirmó que, tras el ataque de Irán, “no hay ningún muerto, pero sí algunos heridos y mucho daño”.

Al respecto, denunció: "Lo que vimos ayer fue un ataque sin precedentes desde Irán, directamente a Israel. Hubo casi 300 formas de ataque”.

En tanto, remarcó: “Junto a otros países logramos interceptar a la mayoría de estos misiles. Por suerte muy pocos impactaron. Gracias a Dios y a la buena defensa de Israel, no tuvimos mayores problemas”.

“Desde que llegó al poder en 1979, este régimen teocrático (Irán) está atacando a Israel indirectamente, a través de varios aliados, y anoche, por primera vez, fue un ataque directamente desde territorio iraní. Logramos, no solamente Israel, sino en una coalición que lideró Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países, neutralizar varios drones”, aseveró.

Por último, el diplomático israelí argumentó que el ataque responde a una necesidad interna de un gobierno que “casi no tiene legitimidad”, que imparte terror y que busca “inflamar todo”.

“Es un gobierno que casi no tiene legitimidad, que gobierna con terror, en una forma que gran parte de la formación iraní no acepta, no da derechos a mujeres ni a grandes sectores de la sociedad, entonces puede ser que una de las razones es la necesidad interna de mostrar algo. Puede ser que intentaron y vieron que lo que ocurre en Medio Oriente no es lo suficiente, por eso quisieron inflamar todo”, concluyó.