El armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, se reunirá hoy a las 18 horas con Diego Santilli, Guillermo Montenegro y Cristian Ritondo , estos últimos en representación del PRO.Ya sin demasiado margen y con las cartas sobre la mesa, el delegado de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires y la cúpula del PRO intentarán definir el formato del acuerdo para las elecciones del 7 de septiembre.

Por otro lado se concretó una reunión por zoom entre los dirigentes macristas que negocian el acuerdo con los libertarios y los intendentes del PRO. En el intercambio surgieron las reticencias de los intendentes, quienes expresaron su rechazo a ceder lugares en las listas y dejó abierta la posibilidad de tomar otro camino electoral y buscar una reedición de Juntos por el Cambio, junto al radicalismo y peronistas disidentes.

Ocurre que los intendentes macristas no están dispuestos a ceder los primeros lugares de las boletas de concejales si los libertarios no se comprometen a no ser opositores una vez sentados en la bancas municipales. “Vamos a darles concejales a los violetas para que después se pongan de acuerdo con el peronismo y nos traben la gestión. Si no hay un compromiso de que no van a ser oposición, no tiene sentido”, explicó uno de los participantes del zoom, según trascendió en medios .