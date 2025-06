El conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego del polémico reencuentro de las hijas con su padre. Icardi insinuó en Instagram que la pelea con Wanda se debe a que no soporta verla feliz con la China Suárez, acusándola de actuar por ego, celos y rencor.

Wanda no se quedó callada y habló con un cronista de Infama en el Aeropuerto de Ezeiza, aclarando que fue ella quien decidió separarse y que no guarda rencor personal hacia Mauro. También señaló que él no superó la ruptura y mencionó haber recibido amenazas por su decisión, las cuales enfrenta con firmeza.

Sobre el matrimonio de Icardi con la China, Wanda respondió con ironía que él se casará, pero antes deben divorciarse.

Además, Wanda se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Leandro Paredes, aclarando que un video viral donde Paredes la carga es de 2020, grabado en un encuentro entre amigos en la casa de Keylor Navas cuando ambos jugadores compartían equipo. Ella desmintió cualquier insinuación amorosa, calificando la situación como parte de la violencia mediática que sufre.

También reveló que el video fue publicado originalmente por Camila Galante, esposa de Paredes, y destacó que todo ocurrió en un contexto de amistad, pidiendo que se detengan las especulaciones.