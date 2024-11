Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, fue entrevistado en Mañanísima, el programa conducido por Carmen Barbieri, a pesar de haber llegado tarde debido a un accidente de tránsito bajo la lluvia. "Estoy en un estado relajado, liberado", expresó el artista a la conductora, mostrando calma a pesar del incidente ocurrido poco antes.

El cantante habló sobre los cambios en su vida tras el juicio que enfrentó, asegurando que ha sido un proceso difícil que afectó a su familia. "Me ponía fuerte para que supieran que estaba dispuesto a resolver todo", señaló, añadiendo que tiene confianza en que quedará libre de cargos.

En cuanto a su relación con Wanda Nara, L-Gante comentó que han estado viéndose con más frecuencia, a pesar de algunas discusiones menores. Reveló que Wanda ha sido una influencia positiva: “El último tiempo con ella estoy centrado, relajado. No fumo más, no me drogo más, no tomo más. Lo que más me gusta de ella es su manera de ser, sus consejos, es una gran persona y una gran mamá”.

Antes de finalizar la entrevista, el cantante se disculpó con Carmen Barbieri por la tardanza y explicó el accidente que sufrió de camino al estudio: "Tuve un descarrilazo con el auto, te pido mil disculpas".