Cristina Kirchner criticó duramente a los gobernadores y diputados peronistas que apoyaron el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. A través de sus redes, la ex presidenta publicó un texto titulado "el voto y el veto", en el cual, sin nombrarlos directamente, arremetió contra los gobernadores tucumano Osvaldo Jaldo y catamarqueño Raúl Jalil, y habló de "transfuguismo político". “El voto contra la universidad pública, gratuita y nacional prevaleció, y el veto de Milei contra la educación sigue en pie”, expresó la ex vicepresidenta del gobierno de Alberto Fernández, refiriéndose a la sesión que se llevó a cabo ayer en el Congreso. En su escrito, también mencionó a gobernadores del PJ que “habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para sumarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei”. También criticó la actitud de "un diputado del peronismo de Misiones" que hizo lo mismo, acompañado de una "sonrisa y deditos en V". Adjuntó imágenes de artículos periodísticos que cuestionan el actuar de Jalil, Jaldo y del legislador Alberto Arrúa. Cristina lamentó que, por alguna "alquimia desconocida", Arrúa haya sido uno de los cinco votos peronistas que, de haberse alineado con el mandato, habrían revertido el veto, logrando el financiamiento universitario y evitando la toma de facultades y las interrupciones en clases. Además, Kirchner destacó una nota publicada por Infobae que analiza la votación en Diputados, señalando que "el gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en casi todos los bloques opositores". La ausencia más notoria fue la de Fernanda Ávila, la única de Unión por la Patria que no votó en contra del veto, lo que muchos interpretan como un movimiento de Jalil para romper con el bloque, tal como hicieron tres tucumanos que formaron la bancada Independencia. El PJ provincial repudió la ausencia de Ávila, quien estaba en su despacho en el Congreso, afirmando que fue electa para defender los valores que, según ellos, el gobierno destruye. En línea con esta crítica, Cristina llamó a la reflexión sobre la reconstrucción del peronismo en un contexto de desafíos graves para el país, usando la frase “enderezar lo que se torció” para anunciar su intención de presidir el PJ Nacional, enfrentándose a Ricardo Quintela, gobernador riojano que también aspira a liderar el justicialismo. En una carta pública, CFK agradeció las muestras de apoyo y reafirmó su disposición a asumir el desafío de liderar el partido, destacando la importancia de la unidad con dirección y proyecto claro para lograr el mejor peronismo posible en una Argentina cada vez más difícil para la mayoría. Asimismo, hizo un llamado a un "segundo trasvasamiento", integrando nuevas generaciones en diversos sectores, desde los secundarios hasta los movimientos sociales, con el fin de recuperar la presencia en los barrios populares y fortalecer las instituciones comunitarias.