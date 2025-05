La activista y líder de Mujeres Creando, María Galindo, anunció públicamente que boicoteará la candidatura de Mariana Prado a la Vicepresidencia por la Alianza Popular, en rechazo a lo que considera una señal de impunidad en el país, particularmente vinculada al caso Kushner.

Galindo recordó que Prado, exministra de Evo Morales y actual compañera de fórmula de Andrónico Rodríguez, fue señalada en su momento como defensora del imputado en ese caso, lo que, a su juicio, deslegitima su postulación ante una ciudadanía que demanda justicia en casos de violencia y feminicidios.

La activista fue contundente al señalar que, de no retirar a Prado como candidata, Andrónico Rodríguez quedará retratado como un “hombre misógino”, incapaz de priorizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. “Si no baja a Mariana Prado, confirma que no le importa la justicia para las mujeres, y que su candidatura está digitada por Álvaro García Linera”, sostuvo.

Finalmente, Galindo calificó a Prado como una “ilustre desconocida” para los movimientos sociales y feministas, argumentando que no tuvo participación activa en ninguna lucha, pero busca ocupar espacios de poder “gracias al privilegio, no al mérito social o político”.