Cristina Fernández de Kirchner respondió enérgicamente en X a la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirarle la jubilación de privilegio y la pensión por Néstor Kirchner. En su publicación, refirió a Milei como un “pequeño dictadorzuelo” y criticó que “está apareciendo el dictador que siempre llevaste adentro”. Señaló que a quienes lo votaron “no les va a alcanzar la vida para arrepentirse”.

La ex Presidenta también cuestionó la propuesta de Milei de crear un “Tribunal de Honor” para evaluar el mérito y desempeño de ex mandatarios, sugiriendo que este tribunal tendría el poder de imponer penas adicionales a las de la Justicia. Comparó indirectamente a Milei con el dictador Jorge Rafael Videla, afirmando: “A Videla sí le tuve miedo, pero a vos solo me das lástima y vergüenza ajena.” Añadió una advertencia sobre el poder que tiene Olivos, diciendo: “Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que esta decisión gubernamental representará un ahorro de aproximadamente 21.827.624 pesos para los argentinos.