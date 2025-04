Javier Milei despidió al papa Francisco con un mensaje emotivo: “Más allá de las diferencias, fue un verdadero honor haber conocido su bondad”

El mundo está consternado por el fallecimiento del papa Francisco a los 88 años. Javier Milei expresó “profundo dolor” al despedir al sumo pontífice. Momentos antes, la Oficina del Presidente de la República Argentina publicó un comunicado manifestando su pesar por la muerte de Jorge Mario Bergoglio y enviando sus condolencias a la familia. Tras confirmarse la noticia, se decretaron siete días de duelo. “Falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí”, escribió Milei.

Luego agregó: “Como Presidente, como argentino y, fundamentalmente, como un hombre de Fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia”. La relación entre Milei y Francisco tuvo momentos tensos, con declaraciones polémicas del mandatario, quien llegó a llamarlo “el representante del maligno en la Tierra”. Sin embargo, más tarde reconoció su error y pidió disculpas: “Me equivoqué. Por más que tengas una visión distinta, eso no ameritaba que yo diga los calificativos que utilicé”.

En el comunicado oficial se señaló que el papa Francisco “se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”. Además, se resaltó su “incansable lucha para proteger la vida desde la concepción”, el fomento del diálogo interreligioso, su enfoque pastoral en los jóvenes, y su esfuerzo por imprimir austeridad a la Santa Sede.

El texto concluye con una frase en latín: “Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace”, que se traduce como: “Concédele, oh Señor, el descanso eterno. Y que la luz perpetua le brille. Que descanse en paz”.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la medida oficial de duelo: “Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres. El Presidente de la Nación decretará siete días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre”.

También el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, expresó su pesar al compartir el comunicado oficial en redes sociales, acompañado por un breve mensaje: “Que en paz descanse”.

Cabe recordar que el presidente Milei tuvo un encuentro con el papa Francisco el 14 de febrero del año pasado en el Vaticano, poco después de asumir el cargo. La reunión duró 70 minutos y se dio en un contexto de distensión entre ambos.

