Tras la gran movilización frente a Casa Rosada para reclamar por la liberación de las 16 personas que aún estaban detenidas desde la brutal represión de la semana pasada durante el tratamiento de la Ley Bases, la jueza María Servini ordenó la liberación de 11 de ellas por "falta de mérito". Aún quedan 5 personas detenidas.

En un principio había un total de 33 detenidos, de los cuales 28 fueron liberados por falta de pruebas. Los 5 que no fueron liberados quedarían con prisión preventiva a la espera del proceso judicial. Se trata de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez. La decisión de la magistrada se amparó en el testimonio de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad y en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del Congreso.

En la resolución judicial, Servini explicó caso por caso los motivos por los que resolvió la excarcelación. Por ejemplo, citó la situación de Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez Oliva, Sofia Belén Ottogali, Nicolás Daniel Mayorga y Sasha Jazmin Lyardet, a quienes el inspector acusó de formar parte de "un grupo de encapuchados que tiraban piedras". Sin embargo, la jueza remarcó que "no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa -máscaras, ondas, piedras, palos, etc-. A consecuencia de ello, de momento, no se poseen registros fílmicos de los hechos, ni se produjo el secuestro de objeto alguno que acredite los hechos".

En esa línea, la resolución pide "solicitar a la población general y a los medios de comunicación en particular el aporte de aquellos registros fílmicos relacionados con las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad el día 12 de junio pasado en la Plaza Congreso y sus inmediaciones" en pos de continuar la investigación.

Tras la decisión de la magistrada, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó en sus redes sociales: "La resolución de la jueza Servini confirma que las detenciones de quienes protestaban contra la Ley Bases fueron al voleo y que el fiscal inventó un intento golpe de Estado a medida de los intereses del gobierno nacional".

"Más allá del alivio por estas liberaciones, las causas siguen abiertas y el daño ya realizado es inmenso: para quienes estuvieron en prisión, para sus afectos y también por la amenaza que supone para cualquiera que quiera manifestar sus críticas al oficialismo", advirtió el CELS sobre el accionar de las fuerzas lideradas por el Ejecutivo.