La semana pasada, un grupo de seis diputados nacionales del bloque La Libertad Avanza participó de una recorrida por el penal de Ezeiza y visitó militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura, entre los que se encontraba Alfredo Astiz.

La información trascendió esta mañana y generó un fuerte cimbronazo en la bancada libertaria. En su edición de hoy el portal Infobae, informo que ante la la consulta de, que si Martín Menem estaba al tanto de la movida, aclararon que el presidente de la Cámara de Diputados no estaba al tanto de nada y que se trató “una actividad particular” de un “grupo minoritario de diputados”.

Los legisladores de La Libertad Avanza, explicaron que la visita no tenía como objetivo entrevistarse con ex represores específicamente sino “ver las condiciones de vida” de las personas detenidas en general. De hecho, aclararon que algunos diputados que participaron ni siquiera sabían de antemano que entre los detenidos habría ex represores.

Y en tren de aclaraciones, desde la Presidencia de la Cámara negaron categóricamente que se esté evaluando presentar algún proyecto vinculado al beneficio de la prisión domiciliaria para ex represores. Cabe destacar que los condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad permanecen en la cárcel a pesar de tener más de 70 años.