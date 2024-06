Luego de viajar a España para recibir una serie de premios, el presidente Javier Milei volverá a visitar Europa en julio. El destino será París, la ciudad que albergará los próximos Juegos Olímpicos 2024. El jefe de Estado asistirá a la ceremonia de inauguración, que se llevará a cabo en el centro de la Ciudad de la Luz el 26 de ese mes.

"Nos encontramos en un pasillo con Macron. Me invitó de nuevo para ir a París. Voy a ir a París para ir a ver los Juegos Olímpicos", reveló el Presidente, en referencia a su encuentro con el presidente francés en la cumbre del G7.

Los viajes de Milei al exterior son de los puntos más controversiales en el gobierno de la Libertad Avanza. El jefe de Estado salió del país en reiteradas ocasiones desde su llegada a la Casa Rosada, la mayoría de las veces por cuestiones de índole personal, no de agenda oficial.

El referente libertario se defendió de las críticas al señalar que viajar "no es algo placentero" pero lo hace porque es parte de su trabajo. "Viajar no es algo placentero para mí, pero tengo obligaciones y las cumplo. La realidad es que no es lo mío viajar pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto", explicó.

"Muchos criticaron mi viaje a Davos, pero fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones: hundimos a los progresistas pobristas", agregó Milei, adjudicándose la victoria en las elecciones europeas.