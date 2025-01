Política Patricia Bullrich alertó sobre los riesgos del Sudamericano Sub 20 en Venezuela y pidió un cambio de sede, afirmando que los jóvenes futbolistas podrían estar en peligro de ser secuestrados La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que "Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar", en referencia al Sudamericano Sub 20 en Venezuela. Esta declaración surge en el contexto de la disputa por la detención del gendarme Nahuel Gallo en Caracas