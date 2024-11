Esta mañana, un pasajero de la línea A de subte de Buenos Aires se descompensó y falleció en la estación Castro Barros mientras se dirigía en sentido a Plaza de Mayo. El hombre, de 70 años, fue atendido de inmediato por personal de la empresa Emova, efectivos de la Policía de la Ciudad y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes intentaron reanimarlo sin éxito.

Según el informe policial, un llamado al 911 alertó sobre la situación, y rápidamente el personal de la División Subtes y la Comisaría Vecinal 5 A se dirigieron al lugar. Al arribar, el equipo del SAME confirmó el fallecimiento del pasajero. Si bien no se difundió su identidad, las autoridades informaron que no presentaba signos de violencia.

Para resguardar el cuerpo, personal policial instaló un gazebo en la estación hasta que se completaron los procedimientos necesarios. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 39 tomó intervención en el caso y ordenó labrar actas por "averiguación de muerte de dudosa criminalidad" como parte del protocolo estándar en estos casos.

Como medida temporal, los trenes de la línea A no están deteniéndose en la estación Castro Barros hasta que se finalicen las pericias y se libere el área.