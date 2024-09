Este viernes, la petrolera YPF realizó una exitosa colocación de deuda internacional por un monto de US$ 500 millones, con un cupón del 8,75% y un plazo de 7 años, con vencimiento en 2031. Esta emisión tiene como principal objetivo prorrogar parte de los vencimientos de deuda de 2025, mejorando así el perfil financiero de la empresa.

La operación fue coordinada por los bancos internacionales Citi, JP Morgan, Bank of America y Santander, quienes actuaron como “joint bookrunners” de la transacción. Esta es la segunda emisión internacional que YPF realiza este año, luego de reabrir el mercado de capitales internacional en enero, tras seis años sin actividad por parte de las empresas argentinas.

YPF recibió ofertas por un valor nominal de US$ 1.784,1 millones, más de tres veces el volumen máximo previsto para colocar. Los fondos obtenidos se utilizarán para la recompra de dos series de Obligaciones Negociables (ON), con vencimientos en 2025 y 2027. Los montos pendientes de estas ON ascienden a US$ 1.131,7 millones y US$ 809,3 millones, respectivamente.

Según el último balance de YPF, la deuda total de la empresa al finalizar el primer semestre del 2024 era de US$ 7.457 millones, lo que representa un incremento interanual del 18%. En el mismo período, la compañía reportó una ganancia neta de US$ 1.192 millones, un aumento del 65% en comparación con el mismo semestre del año anterior.