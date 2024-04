Amilkar, amigo del novio de Odalys, declara en la Fiscalía y se defenderá en libertad

Amigos a los que llamó Joel P. tras la desaparición de Odalys, el 30 de marzo, ahora se encuentran en la mira de la Justicia. Este lunes, Amilkar S. declaró en la Fiscalía, sindicado del delito de trata y tráfico de personas, y la decisión fue que se defienda en libertad.

Desde el 30 de marzo, no hay rastros de Odalys Vaquiata, de 28 años, quien ese fin de semana salió de paseo con su pareja al norte de La Paz. Búsquedas por tierra y aire, con policías, militares y canes especializados, no han dado resultados para despejar este misterio.

El principal sospechoso es su novio, quien tras estar con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalauma, este lunes fue remitido al penal de Chonchocoro, en Viacha, tras descubrirse que portaba celulares y por brindar entrevistas a medios.

“Mi defendido ha brindado una declaración desde las tres de la tarde. La señora fiscal le ha recomendado no emitir criterio alguno. El cuaderno de investigaciones se encuentra en reserva y nos encontramos contentos porque asumirá su defensa en libertad”, dijo la abogada Mónica Irusta.

Amilkar resultó sindicado tras las declaraciones de Joel P., quien indicó a la Fiscalía que el 31 de marzo se contactó con él, quien le aseguró que había visto a Odalys en Coroico. Ello provocó que el joven niegue cualquier relación con el caso: aseguró que ni siquiera conocía a Odalys.

Más aún, dijo que no tiene contacto con la pareja de la mamá desaparecida desde hace cinco años, cuando fueron compañeros de universidad. “Que diga la verdad, que deje de seguir implicando a más personas que no tenemos nada que ver, que existen familias también detrás de nosotros”.

Esas declaraciones las brindó el martes 23. Su abogado, en puertas del Ministerio Público de La Paz, aclaró que la calidad de sindicado de su defendido no sufrió ningún cambio y remarcó que se colaborará en la investigación. “Ha sido una declaración extensa”, aseveró la jurista.

“En realidad, este ciudadano (Joel P.) ha realizado varias llamadas telefónicas, a varios amigos. Todos ellos están en calidad de investigados. No tengo mayor conocimiento, el cuaderno está en reserva, solo me interesó que mi defendido no sea aprehendido porque no tiene nada que ver”.

Joel P. está en la mira porque fue la última persona que vio a Odalys. Negó cualquier participación en su desaparición, aunque las autoridades lo señalan por incurrir en contradicciones. Más aún, el viceministro Jhonny Aguilera lo llamó “mentiroso”. Este martes se cumple un mes de lo sucedido.