En un discurso pronunciado en La Paz, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado y candidato presidencial por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), se refirió a la figura de Evo Morales, reconociendo su importancia histórica y extendiéndole una invitación a sumarse a un nuevo proceso de unidad nacional.

Rodríguez destacó: “A Evo como político lo considero el mayor referente de la historia de Bolivia. El político de las 24 horas… Pero todos podemos cometer errores o equivocarnos. Al mejor político se le va el olfato a veces”. En este sentido, lamentó que Morales haya “electoralizado muy temprano la política boliviana”, lo cual ha contribuido a una creciente polarización y al debilitamiento institucional.

El candidato hizo un llamado a la unidad: “En este momento, llamar a la unidad y al mismo tiempo generar exclusiones no está bien. Necesitamos encaminar este proceso entre todos, absolutamente todos”. Asimismo, expresó: “Por más que ya no me quiera, yo lo voy a tener siempre presente. No soy malagradecido ni desleal. Pero hoy tenemos que priorizar el bien común, los intereses nacionales, y no encerrarnos en disputas internas que nos desgastan”.

Rodríguez concluyó su intervención invitando a Morales y a todos los sectores sociales a sumarse a un proyecto de transformación social, económica y política que busca superar las divisiones y enfocarse en las verdaderas necesidades del pueblo boliviano.