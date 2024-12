El día de ayer, el INE, ha publicado su boletín estadístico referido al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2024. De cual se puede sacare las siguientes conclusiones:

1. La inflación en Bolivia al mes de noviembre de 2024 fue de 1,45%. La cual es menor en comparación con octubre, pero solo en 0,20 puntos porcentuales. Sin embargo, es la tercera más alta de lo que va del año.

2. El IPC del noveno mes de año, es 18 veces mas grande al observado en enero de 2024. Por lo tanto, continua la tendencia inflacionaria en nuestra economía.

3. En cuanto a la inflación acumulada de enero a noviembre de 2024, la misma fue por 8,82%. La cual es 112 veces mayor a la registrada en enero de 2024.

4. Tanto los datos de inflación mensual y acumulada a noviembre 2024, en comparación con el mismo mes de anteriores años, es uno de los más altos en las últimas 3 décadas. (Los datos ya no se encuentran disponibles en la pagina del INE, serie histórica)

5. La inflación interanual o a 12 meses ha llegado a 9,51%, cuyo registro es el más alto de lo que va del año. Este dato tambien consolida de que los precios difícilmente van a tender a decrecer a corto plazo.

6. En cuanto a la variación del IPC según división, se observa que los alimentos y bebidas no alcohólicas han reflejado el mayor cambio, con 2,59%, de hecho, es el más alto registrado desde 2018. En cambio, la división de educación decreció en 0,05%.

7. Respecto al grupo ALIMENTOS, ha tenido una inflación al mes de noviembre de 2,39%, la más alta observada desde el 2008. (No se tiene disponible mas datos de años anteriores en la pagina del INE)

8. En cambio, la inflación acumulada de ALIMENTOS, de enero a noviembre 2024, fue de 11,46%. Que igual manera, es la más elevada durante estos últimos 16 años. (No se tiene disponible más datos de años anteriores en la página del INE)

9. Desde el 2009 no se observaba una tasa de inflación interanual de ALIMENTOS tan alta, con una cifra de 12,30%. Los alimentos, sean producidos o importados, han subido en su precio considerablemente.

10. A noviembre 2024, la ciudad mas inflacionaria fue Trinidad con 2,72% y la menos la Conurbación Santa Cruz con 0,62%, datos alejados de la realidad. Además, estos datos tambien están entre los más elevados registrados en comparación con las estadisticas que se tiene desde el 2009.

Evidentemente, la inflación que estamos viviendo en esta gestión 2024 es la mas alta y sostenida en los últimos 29 años, y a pesar que en el INE quitaron los datos de años anteriores, para realizar más analisis al respecto, la tendencia es evidente de los precios, creciente, sostenida y acelerada, aunque en este mes según los datos observados se desacelero un poco.

El origen de esta inflación, fue principalmente el déficit fiscal de 12 años consecutivos, donde se estima que este año sea al menos el 10% de nuestro PIB. Cayeron los ingresos fiscales, principalmente en dolares por la contracción en la producción y exportación de gas natural, pero no asi nuestros gastos en esa divisa americana orientados al pago del servicio de la deuda externa y la sobre importación de carburantes alentada por la subvención de los mismos que hace que al menos un 40% del diésel y gasolina que compramos se vaya al contrabando, actividades ilícitas y al consumo de miles de autos indocumentados.

Con la caída de nuestras reservas internacionales en cerca al 90% desde el 2014, y con una muy limitada tenencia de dolares para financiar el gasto corriente y mantener el tipo de cambio fijo, ha puesto entre la espada y la pared al gobierno nacional, el cual ha llegado hasta el extremo de vender nuestras reservas de oro para seguir manteniendo este elevado gasto público. Las medidas gubernamentales, incluso con el apoyo del sector privado, no pudieron frenar la inflación, a falta de dolares, y con una divisa ahora por encimas de los Bs. 11 en el mercado paralelo, hace cada vez mas caro importar, producir y comercializar mercancías en Bolivia, incluso las de contrabando.

Finalmente, ademas de la escasez de carburantes, se sumo un paro de 24 dias, con un daño económico alrededor del 1% de nuestro PIB, lo cual rompió las cadenas de producción y comercialización, elevando la presión inflacionaria en nuestro pais. Algo que no se comenta mucho, es que nuestra moneda no solo se devaluó respecto al dólar paralelo, sino tambien frente a monedas de paises vecinos, lo cual hace barato comprar en Bolivia, via contrabando. Ademas, se ha informado por comerciantes de Bermejo, que los mayoristas y grandes importadores, están vendiendo directamente grandes cantidades de mercaderías de todo tipo directamente a comerciantes de Perú y Argentina, quienes ofrecen pagar un 10 a 15% más, y en dolares. Esto explica el desabastecimiento de varios productos en el mercado interno y que hayan subido de precio, como el aceite de cocina, y lo cual hizo que el gobierno limite sus exportaciones, grave error, ya que el problema es interno, en la comercialización, y lo que quita credibilidad y seguridad para nuestro comercio exterior.

Con el dato inflacionario a noviembre 2024, ya hemos cuatriplicado la inflación de todo el año 2023. Se estima que este año cerremos con una inflación al menos del 10%, consecuencia de factores económicos, pero hasta políticos y sociales tambien. Lo concreto, es que nuestra moneda y poder adquisitivo por temas inflacionarios se han reducido en un 50%, y la tendencia es que sigan comprimiéndose por la suba de precios en nuestra economía. Es riesgoso que nuestro pais decrezca en su economía y que ademas tenga mas inflación, ya que esto limita la inversión, el consumo, generación de empleo y las posibilidades de que las familias bolivianas satisfagan sus necesidades básicas, empujando a miles de personas a la linea delgada de la pobreza.